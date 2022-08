Pensioen Dumoulin maakt nogmaals duidelijk: mentale aspect van topsport is héél belangrijk (en erover spreken ook)

Tweevoudig olympisch kamioen tijdrijden. Wereldkampioen tijdrijden. Wereldkampioen ploegentijdrijden. Ritzeges in alle drie grote ronden, negen stuks in het totaal. Eindwinnaar van de Giro.

Aan het palmares van Tom Dumoulin zal het zeker niet liggen, maar deze week stopte hij op 31-jarige leeftijd definitief met topsport.

Hij was eerder al eens half gestopt, maar besloot toch een keertje terug te komen. Zich echt nog opladen bleek er echter niet in te zitten.

Mentale aspect

Het maakt eens te meer duidelijk dat het mentale ook heel belangrijk is, zeker voor een topsportcarrière. Gelukkig is er dee laatste jaren steeds meer awareness rond de zaak.

"Het pensioen van Tom Dumoulin is nog maar eens een wake-upcall voor alle sporters en vooral hun omgeving", was José De Cauwer duidelijk in De Tribune.

"Ze moeten sneller hun mentale problemen proberen aanpakken. Anders zullen we nog Dumoulins krijgen."

Al is het vooral zaak om alles bespreekbaar te maken en te houden. Niemand is perfect, ook een topsporter niet. Ook in het tennis en turnen (denk maar aan Simona Biles) is er de laatste jaren een nieuwe generatie opgestaan waarin erover spreken aan belang won.