Van Looy laat zich uit over Evenepoel: "Voor Luik-Bastenaken-Luik vond ik hem maar een blazer"

Rik Van Looy heeft heel veel koersen gewonnen in zijn carrière en ook nu hij 88 is blijft hij nog heel kwiek van geest. En met een ferme mening hier en daar. Zo ook over Remco Evenepoel.

“We moeten blij zijn dat we Evenepoel hebben”, aldus Van Looy in Het Nieuwsblad. “Voor Luik-Bastenaken-Luik vond ik hem maar een blazer.” Klassiekers “Die kleine rondjes, die tijdritten, … Dat zei me niet veel. En die gebaren met zijn handen. Als je iets of wat coureur bent, dan hang je de onnozele niet uit.” “Maar wat hij in Luik heeft laten zien heeft alles veranderd. Maar als ik hem was, dan zou ik mij toeleggen op de klassiekers.”