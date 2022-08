Belgen voor de start van de Vuelta: "Direct scoren"

De Belgische aandacht in de Vuelta zal voornamelijk naar Remco Evenepoel gaan. Maar er staan ook nog 17 andere Belgen aan de start.

Tim Merlier heeft waarschijnlijk de grootste kans op een ritzege. De ontgoocheling van het brons op het EK is doorgespoeld en hij kijkt uit naar volgende doelen zegt hij bij Sporza. "Dit weekend krijg ik mijn eerste kansen. Natuurlijk wil ik al scoren in het openingsweekend. "Met Oscar Riesebeek verlies ik wel mijn lead-out en iemand die zorg voor mij kon dragen in de bergen".

Ook Thomas De Gendt staat aan de start. De ouderdomsdeken van de ploeg kijkt uit naar zijn tweede grote ronde van het jaar na de Giro. "Ik voel me iets frisser dan normaal op dit moment van het seizoen, vooral mentaal. Hopelijk kan ik meedoen voor een ritzege".

Henri Vandenabeele staat aan de start van zijn eerste grote ronde maar zijn voorbereiding verliep niet ideaal. "Op hoogtestage heb ik corona gehad en kon ik een tweetal weken niet deftig trainen. Ik heb maar één week deftig kunnen trainen. Het zal nu vooral ervaring op doen zijn en zien hoe het loopt gedurende drie weken".