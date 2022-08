Kooij na tweede ritzege in Denemarken: "Dit kwam in de buurt van het droomscenario"

Olav Kooij won gisteren in de Ronde van Denemarken zijn tweede rit in drie dagen. Vooral het werk van ploegmaat Christophe Laporte mocht gezien worden.

De etappe van gisteren in de Ronde van Denemarken tussen Otterup en Herning was maar liefst 239km lang en onderweg waren onder meer 7 gravelstroken de grootste obstakels. De laatste vluchter werd gegrepen op 3 kilometer van de meet en op dat moment loodste Jumbo-Visme Olav Kooij naar zijn tweede overwinning in Denemarken.

Vooral Christophe Laporte, die zelf tweede werd, verrichte hierin berewerk. Hij nam de laatste kilometer voor zijn rekening en alleen ploegmaat Olav Kooij kon hem nog volgen om zijn elfde overwinning van het seizoen te behalen. Kooij kon het werk van zijn ploegmaat zeker appreciëren.

"We wisten dat we de gravelstroken moesten overleven om überhaupt een kans te maken. Ze lagen vrij ver van de finish en waren niet lastig genoeg om het peloton in stukken te breken. Toen we als eerste en tweede door de laatste bocht kwamen wist ik dat de kans groot was dat we het zouden redden. Dit kwam aardig in de buurt van het droomscenario".