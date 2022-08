Jumbo-Visma gunt Gesink rode leiderstrui na al zijn harde werk: "Zeker één van de hoogtepunten uit mijn carrière"

Het is Robert Gesink die de eerste rode leiderstrui in de Vuelta aantrekt. Zijn ploeg Jumbo-Visma was oppermachtig in de ploegentijdrit in Utrecht.

Het was uiteraard geen toeval dat Gesink als eerste over de streep kwam en zo de eerste leider werd. "Ik kan het niet geloven. Ik ben de jongens heel dankbaar. Ze waren zo supersterk. Dat ik de rode trui kan dragen, is zeker één van de hoogtepunten in mijn carrière. Het zal een droom zijn die uitkomt."

Ik wist dat het mogelijk was om te winnen

Na elf kilometer had Jumbo-Visma al het verschil gemaakt ten opzichte van de andere topteams. "We hoorden dat we snel waren bij de tussentijd, maar je moet het natuurlijk volhouden tot het einde. In een ploegentijdrit kan alles gebeuren. Ik wist dat het mogelijk was om te winnen. Deze ploeg heeft zo veel sterke jongens."

"Het plan? Primož Roglič en de sterkere renners volgen en dan ging het wel in orde komen", aldus Gesink. Het dragen van de rode trui is een beloning voor al zijn harde labeur in de loop van de jaren. "Normaal is het mijn job om Primož Roglič en de ploeg te helpen. Dit is een mooie manier voor hen om 'danku' te zeggen."