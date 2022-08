Steff Cras is de 1e opgever in de Vuelta na een val

De 1e opgever in de Vuelta 2022 is een feit. Op minder dan 20 km van de streep was er een valpartij. Daarbij waren Wout Poels, Kamil Malecki en Steff Cras betrokken.

Poels en Malecki konden verder, maar Cras niet en bereikte de finish niet. Hij werd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek gebracht. Daar bleek dat hij een breuk in zijn rechterelleboog en rechterpols opliep. Ook brak hij zijn linkerpink.

🇪🇸 #Lavuelta22 Unfortunately we have to report the abandon of @SteffCras following a crash.

Medical update: following his crash in La Vuelta, @SteffCras was taken to the hospital for examination. He has broken his right elbow and scaphoid and left little finger. The team is sad to see him leave the race and wishes him a speedy recovery.