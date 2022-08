Van Aert terug in koers in BEMER Cyclassics : "Hij kan heel ver komen"

Bijna een maand na het einde van de Tour komt Wout van Aert terug in competitie, in de BEMER Cyclassics in Hamburg. En dat is niet zonder ambitie.

Wout van Aert had na de Tour eigenlijk nog de Classica San Sebastian moeten rijden maar haakte met veel tegenzin af door vermoedheid en een verkoudheid. Dat hij in de Tour individueel en met zijn team Jumbo-Visma zo succesvol was verzachte de pijn wat.

De pauze van de Tour heeft Wout goed gedaan, zegt zijn ploegleider Marc Reef aan HLN. Van Aert begint er dus weer aan in Hamburg tijdens de BEMER Cyclassics, een wedstrijd die normaal gezien op een sprint moet uitdraaien en Van Aert dus moet liggen. Zijn ploeg zal er alles aan doen zodat hij kan winnen en gelooft ook in zijn kwaliteiten om die wedstrijd te winnen.

Canadese wedstrijden en WK hoofddoel

Na de BEMER Cyclassics rijdt Van Aert nog in de Bretagne Classic in Frankrijk. Daarna gaat het richting Canada om de GP Québec en de GP Montréal te rijden begin september. Dan volgt eind september het WK in het Australische Wollongong waar Van Aert enkel de wegrit zal rijden.