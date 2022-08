Mads Pedersen moet enkel Sam Bennett laten voorgaan in Utrecht: "Hopelijk wordt die 2e plaats een 1e in Breda"

In de 2e rit van de Vuelta is Mads Pedersen op de 2e plaats geëindigd. Hij kijkt al uit naar de volgende rit naar Breda.

In de straten van Utrecht moest Mads Pedersen enkel Sam Bennett laten voorgaan. Pedersen werd gelanceerd door Alex Kirsch, maar Bennett kwam erover en won de etappe.

"Het was een technische finale", zei Pedersen na de rit. "Kirsch zorgde ervoor dat ik uit de problemen kon blijven en eigenlijk is het voor mij simpel. Ik moet gewoon het achterwiel van Kirsch volgen en mijn sprint op het juiste moment aanzetten."

In Breda is er opnieuw een sprinterskans. "Hopelijk kan ik in de volgende rit die 2e plaats inruilen voor een 1e. Het was een mooie teamprestatie en het ziet er goed uit voor de andere sprintetappes. De benen voelden goed aan na de ploegentijdrit."