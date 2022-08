Tim Merlier zwaar ontgoocheld: "Na ellebogen nu technisch probleem en het is niet de eerste keer"

Tim Merlier eindigde in de derde etappe van de Vuelta pas op de zesde plaats.

Merlier had een excuus voor de zesde plaats van zondag. “Mijn ketting viel eraf net voor het moment waarop ik mijn sprint wilde beginnen”, klonk het.

De ontgoocheling was gigantisch. “Het zou niet mogen gebeuren, maar helaas en het is niet de eerste keer. Coquard deed een klein manoeuvre in de sprint. Ik week uit, ik denk net voorbij de 500 meter of zo, en toen ging mijn ketting eraf.”

“Ik kreeg hem er wel snel weer op, kon ook snel nog in die pedaal klikken, maar toen was het momentum voorbij. Ik ben echt ontgoocheld, de benen zijn goed, de ploeg had hard gewerkt en dan kan ik mijn kansen niet verdedigen.”

“Ik had graag in dit openingsweekend gewonnen, dan is de druk van de ketel. Nu komen de volgende kansen pas na de tweede rustdag, in de elfde etappe. Dat is nog lang wachten. Het wordt op de tanden bijten in de bergen de komende week en hopelijk wordt het niet te warm.”