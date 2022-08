17-jarige zoon van Rik Verbrugghe gaat de stap zetten naar beloftenploeg Groupama-FDJ

De koers zit in de genen bij de familie Verbrugghe. De 17-jarige zoon van Rik gaat bij Groupama-FDJ in de beloftenploeg rijden.

Jens Verbrugghe werd geboren op 29 september 2004 en is de zoon van voormalig wielerprof en voormalig bondscoach Rik Verbrugghe. Sinds zijn dertiende-veertiende koerst Jens zelf en dat gaat dus aardig. Onlangs won de youngster nog de tijdrit in de Oberösterreich-wedstrijd voor junioren.

Vice-Champion d'Europe du contre-la-montre, Jens Verbrugghe a pu bénéficier du soutien matériel du Programme Juniors, avant de s'engager avec La Conti ⤵️ pic.twitter.com/2FBhn8qsiF — La Conti Groupama-FDJ (@groupamafdj_ct) August 22, 2022

In 2023 zal Jens Verbrugghe lid zijn van de beloftenploeg van een bekende Franse formatie. "De continentale ploeg van Groupama-FDJ is één van de beste opleidingsploegen ter wereld. Ze hebben een heel attractief project, ik verlang er naar om voor hen te rijden", zegt Verbrugghe, die al deel uitmaakte van het juniorenprogramma van de ploeg.

"Ik doe graag aan tijdrijden. Het juniorenprogramma heeft me goed geholpen in deze discipline. Ik hou van de kasseiklassiekers, de Belgische koersen. Ik heb ook wel een versnelling in de benen wanneer ik aankom in een klein groepje", beschrijft Jens zijn kwaliteiten. "Ik hoop volgend jaar zo veel mogelijk ervaring op te doen, een goede ploegmaat te zijn en goede individuele prestaties neer te zetten."