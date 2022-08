Opnieuw renner van Ineos naar EF

Andrey Amador (35) volgt zijn kopman Richard Carapaz van INEOS Grenadiers naar EF Education-EasyPost.

De Costa Ricaan Andrey Amador maakt dus dezelfde overstap als Richard Carapaz eerder. Hij wil bij zijn nieuwe team vooral in dienst rijden van de kopmannen op ieder moment, de beste en de slechtste.

Amador won in zijn carrière een rit in de Giro in 2012 en werd ook eens 4de in het eindklassement in 2015. In 2016 droeg hij ook even de roze trui. Amador was ook een uitstekende belofte en won in 2008 zelfs de Ronde van de Toekomst.