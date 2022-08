Jakobsen plaatst strijd met Pogačar in perspectief en bespreekt eventuele WK-deelname: "Geen last van septemberitis"

Jakobsen is verwikkeld in een strijd met Pogačar om de titel van zegekoning. Wellicht zal het WK later dit jaar geen gelegenheid zijn voor Jakobsen om zijn aantal zeges aan te dikken. Al sluit de sprinter deelname niet uit.

Fabio Jakobsen en Tadej Pogačar hebben elk twaalf zeges. Is het belangrijk om zich te kunnen ontpoppen tot zegekoning? "Ik denk dat mijn seizoen al geslaagd is en ik ga er nu nog een aantal overwinningen proberen tijte doen. Pogi zal dat ook willen doen. Het zou iets extra zijn als ik erin kan slagen om zegekoning te worden. Zeges hebben ook wel verschillende waarden. Die van Pogačar zijn nog van een andere orde."

De Tour hakte er bij Jakobsen behoorlijk in, maar nu heeft hij het verhoopte gevoel weer te pakken. "Sinds het EK voel ik mij ook op training weer goed. Dat 'trainingskamp in Frankrijk' heeft zijn werk wel gedaan. Nu is het hopen dat ik de vorm kan vasthouden. Het verschil met een kleinere rittenkoersen is dat dat geen Tour de France is. Daar is het leuker en ook iets gemakkelijker om mee te koersen."

MOOIE TRUI

Wegens geen superzware bergritten. Bovendien kan Jakobsen nu ook de trui van Europees kampioen aantrekken. "Dat is gaaf. Ik vind het een mooie trui. Die zal steeds specialer worden na verloop van tijd. Omdat het een witte trui is, is het wel moeilijk om 'm niet vuil te maken."

© photonews

De keerzijde van de medaille: er komt ook druk bij te pas om zich te bewijzen als waardige Europese kampioen. "Ik ga met de druk om zoals anders: ik doe gewoon mijn best. Soms is dat genoeg en soms niet. Als topsprinter kom je in de positie om het af te maken. Dat zijn de momenten dat ik mij het meest levendig voel en daar geniet ik van."

DEUTSCHLAND TOUR

De eestvolgende koers op zijn programma: de Deutschland Tour. "Ik wil graag een rit winnen en in de lastiger ritten nuttig zijn voor de ploeg. Ik hoop er een mooie koersweek van te maken. We willen met de ploeg voor een mooi klassement gaan. Ik rijd rond met jongens als Yves Lampaert en Florian Sénéchal, die toewerken naar het WK. Dan is deze week wel belangrijk."

© photonews

En gaat hij zelf naar Australië? "Ik hou voor het WK de deur op een kier. Ik ga nog praten met bondscoach Koos Moerenhout. Ik heb het parcours bekeken: het is lastig, maar niet voor pure klimmers. Het hangt ook af van of alles blijft lopen zoals het loopt."

MENTAAL NOG FRIS

We zijn inmiddels al eind augustus. Geen last van vermoeidheid? "Dat valt eigenlijk goed mee. We doen het in de winter rustiger aan om een lang seizoen te kunnen rijden. Het is kwestie van je goed te verzorgen en dat doe ik uiteraard. We zullen zien hoe het is aan het einde van het seizoen. Van septemberitis, dat renners er door zitten, daar heb ik zeker mentaal geen last van."