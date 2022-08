Wat een heuglijk nieuws! Cameron Vandenbroucke en Tim Merlier verwachten een kindje: "Ons mooiste geheim"

Hun mooiste geheim is geen geheim meer. Cameron Vandenbroucke en Tim Merlier verwachten een eerste kindje, zo laten ze weten.

Cameron Vandenbroucke en Tim Merlier vormen al een paar jaar één van de bekendste wielerkoppels. Sinds het begin van 2020 is het bekend dat ze samen zijn. Zo'n twee en een half jaar later verwachten ze samen hun eerste kindje.

Op hun gezamenlijke Instagrampagina heeft Cameron Vandenbroucke het heuglijke nieuws bekendgemaakt. Dat gebeurde met een foto van hen beiden, met Cameron die de echo van hun kindje vasthoudt. "Ons mooiste geheim", schrijft de dochter van Frank Vandenbroucke erbij.

Ook wanneer de bevalling voorzien is, mag nu voor de buitenwereld bekend zijn. "See you in February." De aanstaande vader Tim Merlier is momenteel actief in de Vuelta.