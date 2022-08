Arnaud De Lie negende winst van het seizoen: "Tactiek werkte weer"

Arnaud De Lie pakte in de Egmont Cycling Race al zijn negende overwinning in zijn eerste profseizoen.

Een mooi persoonlijk parcours, maar ook broodnodige punten in de strijd voor het behoud in de WorldTour met Lotto Soudal. “Het was een superzware koers, ook met het warme weer. De laatste ronde zat ik op mijn limiet, maar de ploeg verrichtte supergoed werk voor mij”, zei De Lie achteraf.

De sprint op zich was geen doel, want ook Victor Campenaerts probeerde nog weg te rijden. “Het doel was om de wedstrijd zwaar te maken, om sprinters te doen lossen of om met een kleine groep voorop te blijven.”

Die tactiek werkte duidelijk in het voordeel van Lotto Soudal. “Jasper De Buyst zette mij perfect af op tweehonderd meter van de meet. Ik zat helemaal kapot, maar zag dat de aankomst niet meer ver was en dan heb ik er alles aan gedaan om te winnen. Het was een man-tegen-mangevecht met Démare en in de laatste vijftig meter kon ik het verschil maken.”