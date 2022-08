Alaphilippe kon zich niet meten met favorieten: "Ik had niets meer"

Wereldkampioen Julian Alaphilippe vond in rit 4 van de Vuelta een finish op zijn maat. Maar de Fransman speelde geen rol van betekenis.

Bij een aankomst bergop is Julian Alaphillipe altijd een favoriet en de Fransman probeerde het ook maar hij werd uiteindelijk 51e op 20 seconden van Rogli─Ź.

Alaphilippe gaf achteraf een bij Sporza: "We hebben het maximale proberen te doen in de finale. We zaten goed, maar de benen beslisten over winst. En ik had niets meer, zo is het nu eenmaal. Als ik me goed voelde, kon ik voor de ritzege gaan. Ik voelde me de hele dag niet super, maar ik dacht dat iedereen afzag door de hitte."

"Ilan Van Wilder bracht me goed naar voren, Remco Evenepoel reed ook een prima afdaling. Maar ik heb geen excuses: ik had de benen niet."