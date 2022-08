'Ewan niet geselecteerd voor WK', domper voor Lotto-Soudal

Caleb Ewan wordt niet geselecteerd voor het WK wielrennen op 25 september in zijn thuisland Australië. Dat is zowel voor Ewan als Lotto-Soudal een domper.

Caleb Ewan had van het wereldkampioenschap in het Australische Wollongong een groot doel gemaakt. Maar hij zal er dus niet bij zijn. De Australische bondscoach vindt de conditie van Ewan niet goed genoeg om mee te strijden voor de wereldtitel, dat melden verschillende media en werd als eerste door Het Nieuwsblad gebracht.

De niet-selectie van Ewan is voor hem zelf een zware teleurstelling. De Australiër is geboren in de buurt van het WK parcours en kent het dus als zijn broekzak. Het is voor Ewan waarschijnlijk ook de enige kans om een WK te rijden en te winnen in eigen land.

Ook voor Lotto-Soudal is dit een tegenslag. De ploeg had gehoopt op een topprestatie van Ewan in Australië en dat zou heel wat UCI-punten opleveren in de strijd om de degradatie. Een wereldtitel levert maar liefst 600 punten op en die hadden wel eens van cruciaal belang kunnen zijn om wel of niet meer in de World Tour te rijden de volgende drie jaar.