Ook topsprinter Arnaud Démare weet nu hoe goed Arnaud De Lie is: "Hij was heel sterk"

Door Arnaud Démare te kloppen, heeft Arnaud De Lie wel van een hele grote naam in het sprintersgelid gewonnen.

Na de Egmont Cycling Race zal Arnaud Démare ook wel de naam Arnaud De Lie kennen. De Fransman was wel erg sportief in zijn reactie. "Hij was heel sterk", had de sprinter van Groupama-FDJ lof voor De Lie. " Ik voelde me niet super in het begin van de koers. Ik had nog wat last van een val."

Démare, op het EK nog tweede, was in de BEMER Cyclassics ten val gekomen en wist twee dagen lang niet of hij de Egmont Cycling Race zou rijden. "Uiteindelijk word ik verslagen, maar ik heb onberispelijk gekoerst. Ik heb het maximum gegeven."

Het was zeker niet zo evident als het op het eerste zicht leek voor de sprinters. "Het parcours was lastig. Langs die kleine wegen is er veel beweging. Dat hadden de sprintersploegen begrepen. Het droeg bij aan een moeilijke koers, er was geen moment om te herstellen."