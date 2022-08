Sam Oomen over Primož Roglič: "Mysterieuze mens"

Primož Roglič won rit 4 in de Vuelta met sprekend gemak. Ook ploegmaat Sam Oomen heeft veel bewondering voor de Sloveen.

Primož Roglič verdween alweer uit de Tour met blessure en het was afwachten hoe hij er fysiek als mentaal zou voorstaan in de Vuelta. Maar de Sloveen lijkt daar allemaal geen last van te hebben. Hij won rit 4 in de Vuelta en pakte de rode leiderstrui.

Ook ploegmaat Sam Oomen is onder de indruk. "Vanaf moment één staat hij er direct weer, dat is ontzettend lovenswaardig", zei hij na de overwinning van Roglič bij Sporza.

Oomen geeft toe dat het soms moeilijk is om Roglič te doorgronden. "Ik ken hem enerzijds wel, anderzijds niet. Ik denk dat er veel schuilgaat in zijn hoofd dat hij niet met de hele wereld deelt."

"Hij is mysterieus, maar dat maakt hem intrigerend. En hij straalt nuchterheid en plezier uit. Zoals hij zelf zegt, life goes on. En zo geschiedde".