Filippo Ganna wint de openingstijdrit in de Deutschland Tour: "De gewone fiets voelde raar aan"

De openingstijdrit van de Deutschland Tour was een kolfje naar de hand van Filippo Ganna. Hij won die niet op een tijdritfiets.

Filippo Ganna had 2 seconden voorsprong op Bauke Mollema op het einde van de openingstijdrit in de Deutschland Tour. Hij werkte die af op een gewone fiets en niet op een tijdritfiets: "Het voelde wat raar aan en het was niet normaal, maar we probeerden ons best te doen."

Na de proloog volgen er nog 4 ritten. Geen enkele etappe is vlak en rit 3 eindigt met een aankomst bergop. "Het gaan heel intense dagen worden", vertelde Ganna. Ons team is heel jong, maar we gaan voor een zo goed mogelijk resultaat. We zullen wel zien wat er de komende dagen gebeurt."