Opnieuw corona in de Vuelta, deze keer bij Intermarché

Na Daan Hoole moet er opnieuw een renner opgeven in de Vuelta. Deze keer is het een renner van Intermarché-Wanty-Gobert.

De renner in kwestie is Jan Hirt. De Tsjech testte voor aanvang van de 6de rit positief op corona en verdwijnt uit de Vuelta.

Dat er iets aan de hand moest zijn met Hirt was de afgelopen dagen al duidelijk. De klassementsrenner verloor iedere dag heel wat minuten en kwam in de 5de rit zelfs als allerlaatste binnen.

Ploegdokter Ruben De Gendt geeft meer uitleg: "We hebben Jan Hirt de afgelopen dagen nauwlettend in de gaten gehouden totdat een test vanmorgen de aanwezigheid van Covid-19 aantoonde. Jan vertoonde milde symptomen en werd onmiddellijk uit de groep geïsoleerd. Hij trekt zich terug uit deze Vuelta".

Hirt mocht in normale omstandigheden een top 10 in het eindklassement van de Vuelta ambiëren. Hij won eerder dit jaar al de Ronde van Oman, won een rit in de Giro en werd ook 6e in het eindklassement van de Giro.