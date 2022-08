VOORBESCHOUWING RIT 6: De 1e grote test voor de klassementsrenners, wat doen Primoz Roglic, Remco Evenepoel en co?

Na een ploegentijdrit, 2 vlakke etappes en 2 al meer geaccidenteerde etappes is het in de Vuelta tijd voor de 1e bergetappe. De renners moeten meteen een zware slotklim van 12 km bedwingen.

Het vertrek is nog te doen. De renners starten in Bilbao waar ze een dag eerder al toekwamen en daarna zijn de 1e 70 km relatief vlak. Er zijn wel enkele korte beklimmingen maar die zijn niet zwaar genoeg om mee te tellen voor het bergklassement. Daarna volgt de 1e col van de dag. De Puerto de Alisas is een beklimming van 2e categorie en de top ligt halverwege.

Via een vallei (met een korte nijdige klim zonder categorie) gaan ze richting het slot van de rit. Daar volgen 2 beklimmingen van 1e categorie elkaar op. De Collada de Brenes is niet zo lang, maar wel stijl. De slotklim van de Pico Jano is 12 km lang en is in 2 trappen. Halfweg is er een vlakker stuk. Vooral het 1e deel is stijl, maar ook in het laatste deel zijn er stroken tot 11%. De eindstreep ligt na ruim 181 km.

Het is duidelijk: de klassementsrenners zullen zich niet meer kunnen verstoppen. De 1e grotere tijdsverschillen zullen waarschijnlijk gemaakt worden en na de rit zullen we al de 1e conclusies kunnen trekken. Al heeft het verleden ons al vaak geleerd dat het in de Vuelta wel eens volledig kan omslaan.

Primoz Roglic toonde in rit 4 al dat hij in deze Vuelta over goede benen beschikt door de rit te winnen. De slotklim naar Pico Jano is wel wat langer, maar hij hoort zeker bij de favorieten voor de ritzege. Andere namen zijn Enric Mas (3e in Laguardia) en Richard Carapaz, die wel al enkele seconden verloor in de 4e rit. Ook Jai Hindley, Simon Yates, Joao Almeida en Ben O'Connor zullen er wellicht bij zijn.

Ook is het afwachten wat Remco Evenepoel zal doen. Hij gaf eerder al aan dat rit 6 een belangrijke rit zal zijn en dat daar al de 1e grotere verschillen zullen opgetekend worden. Naar Laguardia zat hij alleszins in de 1e groep. We zullen tussen 17 en 18 uur al meer weten.