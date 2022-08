Yves Lampaert bij zijn wederoptreden 5e in de proloog van de Deutschland Tour

Yves Lampaert is 5e geëindigd in de proloog van de Deutschland Tour. Het was zijn 1e koers sinds de Tour de France.

Na de Tour laste Yves Lampaert even een pauze in, want hij voelde zich in Frankrijk op het einde niet optimaal. Normaal ging hij meedoen aan het EK, maar hij koos ervoor om daarvoor te passen. Zo startte België met een renner minder in de tijdrit en de wegrit.

Lampaert koos dan voor de Deutschland Tour om terug in competitie te treden. In de proloog eindigde hij op een 5e plaats. Hij was 5 seconden trager dan Filippo Ganna.

"Ik ging voluit en kan alleen maar tevreden zijn met mijn 5e plaats", schreef Yves Lampaert op Twitter.