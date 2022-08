Remco Evenepoel start aan zijn 1e dag in het rood: "De trui tot zeker in de tijdrit behouden"

Remco Evenepoel start aan zijn 1e dag als leider in de Vuelta. Bij Sporza had hij een gesprek voor de start van de rit.

"We hebben een klein feestje gehouden", zei Remco Evenepoel aan Sporza. "Iedereen kreeg een glas rode wijn, maar ik heb er zelf geen gedronken omdat ik geen alcohol drink."

"Iedereen is alleszins blij met de rode trui. We willen die behouden tot zeker in de tijdrit. Het is aan mij ook om dan nog eens tijd te nemen", vertelde Evenepoel.

Hoe gaat Quick Step-Alpha Vinyl de rode trui in rit 7 verdedigen? "We hopen dat enkele sprintersploegen vandaag een sprint willen. Er is wel die lange klim, maar tegenwoordig kunnen sprinters ook klimmen", besloot Evenepoel.