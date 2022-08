Harry Sweeny zat voor Lotto Soudal mee in de vroege vlucht: "Een 5e plaats is teleurstellend"

Harry Sweeny is in de 7e etappe van de Vuelta op de 5e plaats geëindigd. Achteraf was hij ontgoocheld.

Vooraf had Harry Sweeny zijn twijfels. De renner van Lotto Soudal had niet de beste benen en wist niet of hij de lange beklimming zou overleven. "Daarom dat ik me in de kopgroep vaak op kop zette op de klim", vertelde hij. "Zo kon ik mijn eigen tempo opleggen."

Sweeny kon aanklampen en nadien draaide het goed rond in de kopgroep. "Dat deden we tot de slotkilometers en tot het duidelijk werd dat de winnaar bij ons zat", ging Sweeny verder.

De kopgroep ging sprinten en Sweeny kwam als 5e over de streep: "Ik ben wel wat ontgoocheld over mijn 5e plaats, omdat ik goed geplaatst zat. Maar ik besefte al snel dat ik niet over de beste benen beschikte. Het is nu wat het is en we blijven mikken op een ritzege."