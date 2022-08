Cian Uijtdebroeks wint de Ronde van de Toekomst en is de opvolger van Jan Bakelants

Cian Uijtdebroeks heeft de Ronde van de Toekomst gewonnen. In de laatste etappe kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar.

De voorbije 2 dagen had Cian Uijtdebroeks toegeslagen in de Ronde van de Toekomst. In de ritten naar de Madeleine en La Toussuire demonstreerde hij en won hij beide ritten. Zo stond hij comfortabel aan de leiding.

De slotetappe was ook een bergrit met onder meer de Iseran. Uijtdebroeks bepaalde op die Iseran het tempo en zijn concurrenten voor het eindklassement probeerden het niet echt meer. In de afdaling van de Iseran probeerden ze nog wel, maar William Junior Lecerf pareerde alle aanvallen en zo kwam Uijtdebroeks samen met alle andere klassementsrenners over de streep.

De dagzege ging uiteindelijk naar de Italiaan Lorenzo Milesi. Hij was de beste uit een omvangrijke kopgroep. Alec Segaert kwam als 2e over de streep.

Dankzij de eindzege van Uijtdebroeks heeft Jan Bakelants een opvolger. In 2008 won hij de Ronde van de Toekomst.