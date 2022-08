Pello Bilbao wint de slotrit in de Deutschland Tour, Adam Yates is eindwinnaar

Adam Yates heeft de Deutschland Tour gewonnen. Zijn eindzege kwam niet meer in gevaar. Pello Bilbao won de slotetappe in Stuttgart.

De Deutschland Tour eindigde met een rit naar Stuttgart. De rit was bijna 187 km lang en onderweg naar Stuttgart waren er 3 beklimmingen. In Stuttgart waren er nog 3 plaatselijke ronden met de beklimming van de Herdweg.

Op weg naar Stuttgart ontstond er een vlucht van 12 renners. Laurens Huys en Sylvain Moniquet vertegenwoordigden België. Ze kregen weinig ruimte en ze dregen snel weer ingehaald te worden, maar Nils Pollitt versnelde op 70 km van de streep en 6 renners van de vroege vlucht konden volgen. Huys en Moniquet waren niet meer mee. In de kopgroep zaten nog Romain Bardet, Barnabas Peak, Matthew Holmes en Mick van Dijke.

De kopgroep ging de plaatselijke ronden in. Verschillende vluchters probeerden weg te rijden, maar uiteindelijk werd iedereen in de laatste ronde weer ingehaald. Niemand kon nog wegrijden nadien en we gingen naar een spurt met 10. Pello Bilbao won die en Moniquet eindigde op plaats 4. Mauri Vansevenant eindigde op plaats 8. Adam Yates eindigde 5e en is eindwinnaar.