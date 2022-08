Na Jonas Vingegaard past ook Mads Pedersen voor het WK in Australië

Mads Pedersen trekt in september niet naar Australië voor het WK. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt.

Eerder paste Tourwinnaar Jonas Vingegaard al voor het WK in Australië. Denemarken ziet nog een van zijn ijzers in het voor forfait geven. Mads Pedersen vertelde aan Cycling Weekly dat hij in september niet naar Australië afreist.

"Het is te veel reizen en ik zit bijna op mijn limiet", verklaarde Pedersen. Pedersen zal aan het einde van de Vuelta 82 koersdagen tellen. "Ik heb ook nog een vrouw en een leven."

Zo zal Pedersen nog een extra jaar moeten wachten voor een eventuele 2e wereldtitel. In Harrogate werd hij in 2019 in de gietende regen wereldkampioen.