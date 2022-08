Arnaud De Lie is body aan het kweken: "Dat daar nu een resultaat aan vasthangt maakt me blij"

Arnaud De Lie is aan een prima seizoen bezig. Heel veel zeges, af en toe ook leuke ereplaatsen. Het doet het beste vermoeden.

Temeer De Lie ondertusesn ook echt body aan het kweken is op jonge leeftijd, wat hem in de toekomst zeker nog zal ten goede komen.

Boost

De Bretagne Classic Ouest-France was met 254 kilometer de langste wedstrijd uit zijn carrière. “Na Gent-Wevelgem is dit pas mijn tweede koers van dergelijk lange afstand. Dat daar nu reeds een resultaat aan vasthangt maakt me zeer blij", aldus De Lie in een reactie op de clubwebstek.

"Het was aan mij om na een lange koers mijn snelle benen te tonen. Dit is opnieuw een boost richting mijn eerstvolgende koers: GP Fourmies op zondag 11 september."