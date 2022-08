'Geen Dylan Teuns op het WK in Australië, wel Pieter Serry en Stan Dewulf

Elk jaar is er heel wat speculatie over wie mee naar het WK mag. De selectie wordt op dinsdag bekendgemaakt, maar er worden nu al namen genoemd en geschrapt.

Het Laatste Nieuws denkt al de volledige selectie te kennen. Het was al zeker dat Wout Van Aert en Remco Evenepoel de kopmannen zijn. Ook Jasper Stuyven en Yves Lampaert waren al zeker. Dat bleek uit eerdere interviews van bondscoach Sven Vanthourenhout bij HLN. Lampaert is zeker van zijn selectie omdat hij ook de tijdrit rijdt en Vanthourenhout wil dat die voor de tijdrit ook sowieso de wegrit rijden.

Onder de volgende namen zijn er debutanten. Nathan Van Hooydonck reed een sterk voorjaar. Quinten Hermans was dit jaar 2e in Luik-Bastenaken-Luik. Stan Dewulf zou ook meegaan, maar in een zuiver dienende rol. Net als Pieter Serry. Die laatste is geen debutant. Hij was er in 2020 al eens bij.

Zo lijkt het erop dat Dylan Teuns niet zal meedoen. Ook Oliver Naesen en Greg Van Avermaet zouden gepasseerd worden. Van Lotto Soudal zijn er geen renners bij, maar de ploeg wou liever dat hun renners voor hen wedstrijden zou rijden met het oog op het behoud in de WorldTour.