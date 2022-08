Ook Bernard Hinault haalt de loftrompet voor Cian Uijtdebroeks boven na zijn winst in de Ronde van de Toekomst

Bernard Hinault overhandigde de gele trui aan de winnaar van de Ronde van de Toekomst. Ook hij heeft lovende woorden voor Cian Uijtdebroeks.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Bernard Hinault over Cian Uijtdebroeks die net de Ronde van de Toekomst had gewonnen. Toen Hinault de gele trui gaf aan Uijtdebroeks, zei hij dat Uijtdebroeks zo wat ervaring kon opdoen voor de echte Tour de France. Uijtdebroeks antwoordde daarop door te zeggen dat hij ooit in de Tour ook in het geel zal staan.

Dat vindt Hinault geweldig. Hij hoort graag renners die hun ambitie durven uitspreken. Hinault weet dat Uijtdebroeks een winnaar is. Een supergoede renner die niet traag is in de sprint en ook goed kan klimmen.

Volgens Hinault was het goed dat Uijtdebroeks die tijdstraf kreeg en daardoor nog niet de gele trui kreeg. Daardoor verkondigde Uijtdebroeks dat hij ook op zaterdag zou gaan winnen en dat deed hij ook. Hinault vindt daardoor dat Uijtdebroeks tot generatie renners behoort die recht op hun doel afgaan en durven dromen. Ook ziet Hinault dat Uijtdebroeks levensvreugde uitstraalt.