Opmerkelijk nieuws: Ierland past voor het WK in Australië

In september zal er op het WK in Australië al een land minder zijn. Ierland meldde dat ze niet zullen afreizen naar Wollongong.

"We hebben dit jaar al meer uitgegeven dan we oorspronkelijk gedacht hadden. Ook is het verre van zeker dat we succes gaan hebben", aldus Cycling Ireland in een persbericht.

Ook voegden ze eraan toe: "Ook andere landen maken strategische beslissingen om met hun budgetten om te gaan. Dus we zijn niet de enigen."

Zo zullen Sam Bennett, Eddie Dunbar en Ryan Mullen niet te zien zijn in Wollongong.

Cycling Ireland has taken the difficult decision to forgo attendance at the 2022 UCI Road World Championships in Australia.



Read the rationale behind the decision here 👇https://t.co/6iG8fQ3MNA