De nevenklassementen in de Vuelta: Remco Evenepoel heeft het wit, Alpecin-Deceuninck domineert momenteel in het bergklassement

Het is rustdag geweest. Een perfect moment om ook de nevenklassementen te overlopen. Ook daarin staan Belgische vlaggen hoog in het klassement.

Voor de puntentrui is het momenteel een strijd tussen Mads Pedersen en Sam Bennett. Bennett won 2 etappes, maar Pedersen kon meer punten sprokkelen op de meer geaccidenteerde parcoursen. Achter hen gaapt er een kloof, maar er zijn nog heel wat punten te verdienen en de klassementsrenners staan niet ver. Remco Evenepoel telt 82 punten minder, maar er volgen nog heel wat bergritten waar de sprinters geen punten kunnen verdienen.

Jay Vine staat momenteel ruim op kop in het bergklassement. Hij deed een gouden zaak naar Les Praeres en heeft nu 40 punten. Zijn dichtste achtervolgers zijn momenteel ploegmaats bij Alpecin-Deceuninck. Robert Stannard telt 21 punten. Jimmy Janssens 17. Net zoals bij de groene trui zijn er ook hier nog veel punten te verdienen.

In het jongerenklassement staat de leider van de rode trui aan de leiding. Remco Evenepoel komt met zijn 22 jaar natuurlijk nog in aanmerking om beste jongere te worden. Zijn dichtste achtervolgers zijn Carlos Rodriguez (2'33") en Juan Ayuso (2'36"), maar in de voorbije bergritten zagen we al dat ze Evenepoel op de aankomsten bergop niet konden volgen.

Voor het ploegenklassement is er nog veel mogelijk. Team UAE Emirates staat momenteel aan de leiding. Ze worden kort door INEOS Grenadiers (1'44") gevolgd. Ook Bahrain-Victorious staat nog binnen de 10 minuten. EF Education-EasyPost, Movistar, Intermarché-Wanty-Gobert, Astana en Bora-Hansgrohe staan ook niet heel ver weg. Zij staan binnen het kwartier.