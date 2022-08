Remco Evenepoel voert weergaloze show op in Vuelta-tijdrit en pakt eerste ritzege in grote ronde

In de Vuelta was er na een rustdag een belangrijke tijdrit over dertig kilometer tussen Elche en Alicante. En dat leverde spektakel op.

Rémi Cavagna had lange tijd de beste tussentijd weten neer te zetten, maar de toppers uit het klassement wisten hem uiteindelijk nog het vuur aan de schenen te leggen. Zowel Yates, Sivakov, Mas als vooral Roglic kwamen dicht in de buurt bij Cavagna en leken er een spannende tijdrit van te maken. Waanzinnig nummer En toen passeerde de man in het rood, Remco Evenepoel. Bij het eerste tussenpunt zette hij alles en iedereen al op twintig seconden. Roglic was twaalf seconden sneller dan Cavagna, maar Evenepoel zette de puntjes op de i en deed er nog eens 48(!) seconden af.