Tim Merlier ziet concurrent uitvallen in Vuelta, maar ziet dat niet meteen als een pluspunt: "Dat wordt nu nog moeilijker"

Tim Merlier is een concurrent kwijt voor de massasprints in de Vuelta. Maar zelf ziet hij dat niet meteen als een echt pluspunt.

Geen Sam Bennett meer in de Vuelta in Spanje, want hij moest er vanwege een positieve coronatest uit na de rustdag.

Ritzege

En dus lijken de kansen van Tim Merlier op ritwinst te stijgen. Of toch niet? "Het wordt nu nog moeilijker om een massasprint te hebben, want Bora zal niet meer werken", aldus Merlier bij Sporza.

"Ik heb er liever zoveel mogelijk sprinters bij, ook voor de dagen nadien in de bus. Maar woensdag ga ik vol voor de ritzege."