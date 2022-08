Evenepoel verliest superknecht Alaphilippe: "Julian was erg sterk de afgelopen dagen"

Het moest een rustige dag worden voor Remco Evenepoel en Quick-Step Alpha Vinyl. Maar op 65km van de meet viel Julian Alaphilippe en moest opgeven.

Het was schrikken toen Julian Alaphilippe op 65km van de meet plots op de grond zat. De wereldkampioen greep meteen naar zijn schouder en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg zijn blessures zijn is nog niet geweten. In het flashinterview reageerde leider Remco Evenepoel op het uitvallen van zijn superknecht.

"De val van Julian Alaphilippe maakt deze dag veel minder mooi dan dat we die voor ogen hadden. Ik heb er niets van gezien, want ik reed voor hem. Maar zeker op een rustige dag is dat erg jammer. Ik hoop dat het goed met hem gaat en dat hij niet te veel pijn heeft. Ik wens hem alle goeds".

"Julian was erg sterk de afgelopen dagen. Maar we zijn niet het enige team dat renners verliest. Het blijft een jammerlijk voorval, want de Alaphilippe verkeerde in goede vorm. Ik heb vertrouwen in mijn andere ploeggenoten. Zij zullen me de komende weken goed ondersteunen", sloot Evenepoel af.