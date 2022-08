Kaden Groves klopt Danny van Poppel en Tim Merlier in de massasprint: "Jammer dat Simon Yates niet kan meevieren"

Kaden Groves won de 11e rit in de Vuelta. Nadien in het flashinterview dacht hij aan ploegmaat Simon Yates die voor de rit niet meer aan de start kwam door een coronabesmetting.

"Deze overwinning voelt fantastisch", begon Kaden Groves het flashinterview. "Het hele team baalde na de opgave van Simon Yates door een coronabesmetting. Maar dit is de beste manier om terug te slaan na zo'n slecht nieuws. Ik wou dat Yates hier was om mee te vieren."

Vooraf werd er gewaarschuwd voor zijwind tijdens de etappe. "Mijn ploegmaats hebben me goed voorin gehouden", ging Groves verder. "Zo had ik op het einde nog frisse benen. Pas op 50 à 100 meter van de streep wist ik dat ik kon winnen, omdat de concurrentie meer inspanningen moesten doen om van achteruit te komen."

Groves wint zijn 1e rit in een grote ronde: "Die zege staat boven alles. 2022 was sowieso al een goed jaar voor mij en ben heel blij met deze zege. Maar er komen nog kansen in deze Vuelta.