'Belgische vice-Europees kampioen puntenkoers naar Alpecin-Deceuninck'

Het zag er lang naar uit dat hij naar Team DSM zou trekken maar nu trekt de dubbele medaillewinnaar op het EK op de piste toch naar Alpecin-Deceuninck. Toch volgens Het Nieuwsblad.

Op het voorbije EK in München veroverde Robbe Ghys nog zilver in de puntenkoers en brons in de ploegkoers met Fabio Van den Bossche. Van den Bossche rijdt ook al voor Alpecin-Deceuninck en het Belgische duo voor de Olympische Spelen rijdt dus vanaf volgend jaar dus voor de broers Roodhooft. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Ghys was tot nu toe aan de slag bij Sport Vlaanderen - Baloise en won vorig jaar de eerste rit in de Baloise Belgium Tour. Dit jaar werd Ghys 15de in Gent-Wevelgem.

Bij Alpecin-Deceuninck zal Ghys de weg en de piste blijven combineren en vooral toewerken naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Hij zei aan Het Nieuwsblad dat gewoon een handtekening nog moet volgen. Die kan wel snel volgen volgens Ghys.