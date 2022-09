José De Cauwer ziet Remco Evenepoel domineren in de Vuelta: "Ik geef 1000, nee 100 euro weg als hij het haalt"

José De Cauwer zit als cocommentator bij Sporza op de 1e rij om de Vuelta te beoordelen. Woensdagavond was hij te gast in De Afspraak om over de Vuelta te komen babbelen.

Remco Evenepoel domineerde de 1e 11 ritten de Vuelta. Toch wil José De Cauwer geen grote uitspraken doen: "Het zijn nog meer dan 25 000 hoogtemeters. Zondag is er nog de rit naar de Sierre Nevada met een strook van 4 km van meer dan 15%. Dat wordt nogmaals een belangrijk examen. Ook hebben we hem nog nooit boven de 2500 meter gezien."

Wel ziet De Cauwer een sterke Evenepoel. "Zijn basis is fantastisch", ging De Cauwer verder in De Afspraak. "Hij demarreert niet en rijdt op wattages. Voorlopig wijst niets erop dat hij een mindere dag zal kennen, maar niemand kan dat voorspellen. Ook zal de concurrentie zich er niet bij neerleggen. Ze gaan alles of niets beginnen spelen na de opgave van Julian Alaphilippe."

Welke impact zou de eindwinst hebben? "Voor Evenepoels carrière zou dat heel veel betekenen", weet De Cauwer. "België zou ook helemaal gek worden, omdat we al zo lang wachten. Laat ons ook wachten met een strijd tegen Tadej Pogacar in de Tour. Het is voor Evenepoel nog altijd een ontdekkingsreis. Nu ziet het er goed uit. Hij is aan het bewijzen dat hij een grote ronde kan winnen, maar het is nog altijd een ontdekkingsreis voor hem."

Ook had De Cauwer nog een belofte: "Als Evenepoel het haalt geef ik 1000 euro weg. Nee dat is te veel. Als hij wint geef ik 100 euro weg aan het goede doel."