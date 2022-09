Nairo Quintana trekt naar International Sporttribunaal na positieve test

Het Internationaal Sporttribunaal TAS laat weten dat het een beroep ontvangen heeft van Nairo Quintana.

De Colombiaan dient een beroep in tegen de beslissing van de Internationale Wielerunie UCI om hem te schrappen uit de uitslag van de Tour de France.

Quintana werd betrapt op een positieve test op de verboden pijnstiller tramadol. Quintana ontkent dat gebruikt te hebben. Hij wil zijn zesde plaats uit de Ronde van Frankrijk terug. Daarnaast kreeg hij ook een boete van 5.100 euro.

Wanneer er een uitspraak over het beroep mag verwacht worden is momenteel nog niet duidelijk. Quintana startte niet in de Vuelta om zijn verdediging te organiseren.