Remco Evenepoel geeft uitleg over valpartij in Vuelta

Op 45 kilometer van het einde van de twaalfde etappe kwam Remco Evenepoel ten val in een bocht.

Na de koers, waarbij zijn rode trui nooit in gevaar kwam, gaf Evenepoel een woordje uitleg over wat er precies fout liep.

“Het was een heel gladde bocht en ook de motoren vertraagden er”, zegt Evenepoel aan Sporza. “Ik wilde die bocht wat afsnijden, maar deed dat een beetje te veel. ‘Shit happens’, sorry dat ik het moet zeggen op TV. Enkel mijn been is wat geraakt, mijn fiets is er erger aan toe.”

“Ik wist dat het daarna een klim was om gewoon te volgen, de laatste 200m trok ik nog een stevig sprintje omdat ik voelde dat ik nog wat over had. Ik houd een goed gevoel over aan deze rit, dat is het belangrijkste.”