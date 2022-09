Stan Dewulf wil presteren op WK: "Bewijzen dat selectie terecht is"

Stan Dewulf van AG2R-Citroën is toch wel de verrassende naam in de Belgische WK-selectie.

Na het forfait van Tiesj Benoot werd Dewulf halfweg augustus al gecontacteerd door bondscoach Sven Vanthourenhout om mogelijks naar het WK te trekken. “Sven Vanthourenhout was vorig jaar ook tevreden van mijn werk in dienst van de ploeg op het EK”, zegt Dewulf aan Het Laatste Nieuws.

De opdracht is duidelijk. “Hij vroeg of ik het zag zitten om mij in Australië volledig weg te cijferen voor Remco en Wout. Het is een eer dat ik erbij ben, maar ik wil vooral presteren en bewijzen dat mijn selectie terecht is.”

Wat precies de rol zal zijn van Dewulf weet hij zelf nog niet. “Ik ben polyvalent inzetbaar. In Milaan-Sanremo heb ik Greg nog kunnen afzetten in zesde positie aan de voet van de Poggio, dus ik kan ook in de finale van zulke lange koersen nog van nut zijn.”