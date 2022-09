Dries De Pooter wint in Flanders Tomorrow Tour: "Deze keer klopte alles"

Dries De Pooter (19) kon in de Flanders Tomorrow Tour zijn eerste overwinning bij de beloften behalen. En dat deed hem deugd.

Dries De Pooter is sinds begin augustus stagiair bij Intermarché - Wanty - Gobert maar rijdt de Flanders Tomorrow Tour voor zijn beloftenteam Hagens Berman Axeon. Bij Intermarché wordt De Pooter volgend jaar ook prof.

Dat hij kon voor het eerst kon winnen bij de beloften voordat hij naar de profs overstapt was belangrijk voor De Pooter. Het zat in het verleden niet altijd mee. "Ik voel me al het hele jaar goed. Ik ben heel constant, maar telkens was er iets dat me weerhield van de overwinning: pech, geïsoleerd zitten in de kopgroep of opgesloten in de sprint. Maar deze keer klopte alles", zegt De Pooter aan Wielerflits

De Pooter versnelde op de Kemmelberg in de rit die startte en eindigde in Poperinge. Ik zette mezelf op kop en reed mijn eigen tempo, daarna zat er niemand meer in mijn wiel. Ik was misschien wel de sterkste. Na de top kreeg ik het even moeilijk, maar ik herstelde snel". De Pooter kon het uiteindeljk afmaken in de sprint van een kopgroep van twaalf.

Ook naar het WK

De Pooter maakt ook deel uit van de selectie bij de beloften op het WK in Wollongong. Daar zal hij zich schikken in een dienende rol voor kopman Lennert Van Eetvelt.