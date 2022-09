Mads Pedersen pakt met overmacht zijn 1e rit in de Vuelta mee

Mads Pedersen heeft de 13e rit van de Vuelta gewonnen. Hij was in de sprint duidelijk de snelste. Remco Evenepoel blijft leider.

De 13e rit kondigde zich op voorhand aan als een etappe voor de spurters. Al snel vertrok een trio met Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Ander Okamika (Burgos-BH) en Julius van den Bergh (EF Education-EasyPost).

Het peloton begon snel te controleren. Ze gaven maximaal 3 minuten. In het peloton controleerden Trek-Segafredo, Team BikeExchange-Jayco en Cofidis.

Lang bleef de voorsprong tussen de 2 en 3 minuten schommelen. In het zicht van de tussensprint versnelde Trek-Segafredo en het verschil liep snel terug, maar de koplopers haalden de tussensprint nog. Van den Bergh liet wel lopen. De 2 Spanjaarden reden nog wat door, maar ook zij zagen het nutteloze van hun onderneming in en lieten zich op zo'n 10 km van de streep inlopen.

In de richting van de finish werd het alsmaar lastiger. Het ging voortdurend bergop en het was te zwaar voor Tim Merlier. Hij liet lopen. Pascal Ackermann ging van ver aan, maar Mads Pedersen volgde in zijn zog. Pedersen ging er in de laatste rechte lijn over en won met overmacht. Bryan Coquard sprintte nog naar de 2e plaats. Ackermann was 3e. Remco Evenepoel kende een rustige dag en blijft leider.