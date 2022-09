Mads Pedersen pakt zijn 1e rit in de Vuelta: "We wisten dat de finish mij lag"

Mads Pedersen pakte zijn 1e rit in de Vuelta. Nadien klonk hij heel opgetogen tijdens het flashinterview.

"Het was het droomscenario", begon Mads Pedersen het flashinterview. "We wisten dat de aankomst mij goed lag. en ik ben dan ook heel blij dat ik de zege kon pakken en het team de overwinning kon terugbezorgen. Zij hebben de hele dag hard gewerkt en waren de hele dag gefocust."

"Alex Kirsch zette mij goed af", ging Pedersen verder. "Pascal Ackermann begon vroeg aan de sprint en ik kon meespringen. Het was een heel lange sprint van meer dan 300 meter, maar uiteindelijk kon ik hem nog voorbij."

Pedersen heeft een ruime voorsprong van 151 punten in het puntenklassement: "Het is geweldig om zo'n grote voorsprong te hebben, maar ik had liever samen met Sam Bennett blijven strijden voor de groene trui. Voor de volgende ritten gaan we zien. We kwamen hier voor een ritzege. Die hebben we nu en we gaan voluit voor nog meer zeges, maar we zullen zien hoe deze Vuelta verder verloopt."