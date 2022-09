Blijft Bryan Coquard toch in de Vuelta?: "Er is nog niets beslist"

Bryan Coquard zou de Vuelta vroegtijdig verlaten om meer UCI-punten te kunnen verdienen. Maar hij heeft zelf gezegd dat dat nog niet zeker is.

Davide Cimolai zei donderdagochtend in een interview dat Bryan Coquard eerder de Vuelta zal verlaten. Coquard zou elders meer UCI-punten kunnen gaan verdienen. Cofidis strijdt nog voor het behoud binnen de WorldTour.

Coquard werd 2e in de etappe naar Montilla. Na de finish sprak hij in het flashinterview over die mogelijke opgave: "Misschien blijf ik wel. Dinsdag is er nog een kans. Het is wel zo dat we nog geen beslissing hebben genomen. We zijn alles nog altijd aan het bespreken."

"Het is wel zo dat ik in de Vuelta minder UCI-punten kan verdienen dan in bijvoorbeeld Franse (eendags)koersen. Zo verdiende ik meer punten met een ritzege in de Ster van Bessèges dan met een 2e plaats in een rit in Parijs-Nice.