Alexander Vinokourov geeft uitleg over de dopingzaak met Miguel Angel Lopez

In de zomer werd Miguel Angel Lopez genoemd in een dopingzaak rond Marcos Maynar Marino. Alexander Vinokourov gaf in een interview met Het Nieuwsblad uitleg over de zaak.

Miguel Angel Lopez werd doordat hij vernoemd werd in die dopingzaak even geschorst door Astana. Lopez werd eind juli onder meer opgepakt op een luchthaven en ondervraagd, maar weer vrijgelaten. Ook de schorsing werd na een paar weken alweer opgeheven. De Guardia Civil had gezegd dat hij mag koersen. Zo vertelde Alexander Vinokourov aan Het Nieuwsblad. Contractueel kan Astana ook niets doen volgens hem. Vinokourov wist ook te vertellen dat Lopez op 1 oktober ls getuige in de zaak wordt verhoord. Astana zal zien wat er daar gebeurd. Zo mag Lopez nu zijn werk doen en proberen koersen te winnen, omdat hij niets tenlaste wordt gelegd. Pas als de justitie zegt dat het anders is, zal Astana een andere beslissing kunnen nemen.