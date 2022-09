Lorena Wiebes wint de Simac Ladies Tour, de slotetappe is voor Mischa Bredewold

Lorena Wiebes heeft de Simac Ladies Tour gewonnen. In de slotetappe leek het even nog de foute kant uit te gaan, maar uiteindelijk kon ze haar leiderstrui nog behouden. De slotetappe werd gewonnen door Mischa Bredewold.

De slotetappe van de Simac Ladies Tour was nog een pittige in en rond Arnhem. Eerst waren er net buiten Arnhem 7 ronden met de beklimming van de Beekhuizenseweg. Nadien ging het weer richting de finish om daar 5 extra ronden met de klim van de Zijpaaldenseweg af te leggen. Goed voor uiteindelijk ruim 150 km.

Na zo'n 25 km kon je van de 1e echte ontsnapping spreken. Leidster in het bergklassement, Kirstie van Haaften, was weg met 3 anderen. Het peloton liet de kopgroep nooit echt ver wegrijden en 2 rensters konden dan ook de oversteek maken. Na bijna 50 km was de ontsnapping weer teniet gedaan.

NIEUWE VIRTUELE LEIDSTER

Even verder kwam er een breuk in het peloton. Het verschil tussen het 1e deel met leidster Lorena Wiebes en het 2e deel was zo'n 40 seconden. 3 renster konden wegrijden uit het 1e deel. Het waren Amanda Spratt, Elynor Backstedt-Calvert en Soraya Paladin. Zij reden een voorsprong van bijna 4 minuten bij elkaar. Daardoor was Spratt de virtuele leidster.

Wiebes had nog maar 1 ploegmate bij zich, maar ze kreeg hulp van de andere ploegen. Dankzij een samenwerking van verschillende teams konden ze het gat met de vluchters dichtrijden. Ook was het peloton weer volledig.

Enkele rensters probeerden nog weg te rijden. Mischa Bredewold en Eleonora Camilla Gasparrini reden in de slotkilometers weg en konden het sprintende peloton nog voorblijven. Bredewold won de sprint voor Gasparrini. Wiebes won de sprint van het peloton en is de eindwinnares van de Simac Ladies Tour.