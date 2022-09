Valentin Madouas wint de Tour du Doubs, Biniam Girmay 4e

Valentin Madouas heeft de Tour du Doubs gewonnen. Hij was de snelste van een klein groepje. Biniam Girmay eindigde op plaats 4.

Op de 1e zondag van september stond ook de Tour du Doubs op het programma. 204 km lang ging het heel de tijd op en af in het Franse departement van Doubs. Vlakbij de Zwitserse grens moest het peloton 8 beklimmingen bedwingen. De laatste beklimming lag op zo'n 7 km van de finish.

5 renners zaten in de vroege vlucht. Onder meer Jago Willems van Bingoal-Pauwels Sauces WB zat in de kopgroep. Zij kregen bijna 10 minuten voorsprong. Door de aard van het parcours werd de voorsprong snel weer kleiner.

Romain Grégoire et Pierre Rolland gingen op zo'n 80 km van de streep richting de kopgroep. Op zo'n 50 km van de streep waren ze er al bij. Willems zat daar niet meer bij. Het peloton behield de controle.

Op zo'n 12 km van de streep viel Victor Campenaerts aan. Hij kwam samen met Roland en Georg Zimmermann aan de leiding, maar lang duurde dat liedje niet. Op minder dan 10 km van de streep ontstond er een nieuwe kopgroep. Die bestond uit Philippe Gilbert, Benoît Cosnefroy, Benjamin Thomas en Valentin Madouas.

In de afdaling na de laatste klim kwam er nog volk terug. Onder meer Biniam Girmay was teruggekeerd. Zij gingen sprinten voor de overwinning. Het was Madouas die de snelste was. Hij won voor Mathieu Burgaudeau en Matis Louvel. Girmay was 4e.