VOORBESCHOUWING RIT 15: Kan Remco Evenepoel veerkracht tonen naar het dak van de Vuelta

Rit 15 geeft opnieuw een zware aankomst bergop. Deze keer trekken ze naar de Alto Hoya de la Mora in de Sierra Nevada. Die slotklim is ook nog eens het dak van de Vuelta.

De start in Martos verloopt al grillig. Er zijn meteen al enkele venijnig hellende stroken. Die tellen niet mee voor het bergklassement, maar na 33 km ligt wel al de top van de 1e klim, een beklimming van 3e categorie. Daarna rijden de renners eerst nog op een plateau om daarna zo'n 300 meter te zakken.

ZWAAR TWEELUIK

Daarna steken de renners door richting de volgende klim van de dag. De Alto del Purche is een klim van 1e categorie en op de top zijn er ook bonificatieseconden te verdienen. De klim is 9,1 km lang aan 7,6% met pieken tot 17%. Na de afdaling begin het meteen weer te klimmen. Er is eerst nog een tussenklim voor de slotklim.

Die slotklim is een klim van buiten categorie. De Alto Hoya de la Mora met aankomst in Monachil is het dak van de Vuelta (2512 meter) en is een van de vele bergpassen in de Sierra Nevada. De Alto Hoya de la Mora is 22,3 km lang en stijgt gemiddeld met 7,9%. Vooral de 1e 5 km is steil. Het gaat bijna voordurend met 10% omhoog. Ook zijn er stroken tot 20%. Daarna vlakt het meer uit en zijn er veel haarspeldbochten. Naar het einde toe wordt het wel weer steiler en zijn er nog nauwelijks bochten. De finish ligt na 153 km en er staan meer dan 4000 hoogtemeters op het menu.

FAVORIETEN

In de 14e rit konden de dichtste concurrenten van Remco Evenepoel, Primoz Roglic en Enric Mas wegrijden van de leider. Zij zulllen dat opnieuw willen doen en nog meer tijd willen goedmaken op Evenepoel.

Ook valt het af te wachten hoe Evenepoel van de 14e rit zal hersteld zijn. Het is de grote vraag of hij opnieuw tijd zal verliezen of dat die 14e rit zijn enige slechte dag was. Ook is het voor Evenepoel de 1e keer dat hij naar zo'n hoge hoogte rijd in een koers.

Ook de anderen in de top 10 zullen weer een goed resultaat willen rijden. Miguel Angel Lopez, Carlos Rodriguez en Joao Almeida maakten in de 14 rit ook tijd goed op Evenepoel. Juan Ayuso toonde veerkracht na zijn lekke band.

Daarnaast is het weer afwachten of de vroege vlucht kan overleven of niet. Net als in de 14e rit zal de ontsnapping door de 2 opeenvolgende beklimmingen op het einde van de 15e rit veel tijd moeten krijgen en sterk bezet moeten zijn om de finish voor de favorieten te kunnen halen.