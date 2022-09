Lorena Wiebes verrast zichzelf met de eindzege in de Simac Ladies Tour: "Meer dan een sprintster"

Lorena Wiebes won de Simac Ladies Tour. Daarmee verbaasde ze zichzelf.

Afgelopen week won Lorena Wiebes 2 etappes in de Simac Ladies Tour. Ook schreef ze de eindzege op zak. Daarmee verbaasde ze zichzelf.

"Ik heb mezelf in de heuvelrit in Limburg en de tijdrit verrast", vertelde Wiebes aan Wielerflits. "Dat is het bewijs dat ik als renster stappen vooruit heb gezet."

"Natuurlijk zal ik me blijven focussen op de sprint", ging Wiebes verder. "Maar ik kan het dus ook op zwaarder terrein. Ook wou ik nog een extra rit winnen, maar in de slotrit lag de focus op de eindzege. Dus ik ben tevreden."